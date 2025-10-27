В жилых домах в центре Челябинска позеленеет вода

В жилых домах в центре Челябинска снова позеленеет вода.

Как сообщили РИА «Новый День» в «УСТЭК-Челябинск», 28 октября в районе улиц Энтузиастов, Татьяничевой, Витебская и Карла Либкнехта начнут проверять системы теплоснабжения: утечки будут выявлять с помощью красителя «Уранин А».

Краситель для людей опасности не представляет, но если из крана пошла зеленая вода, нужно звонить по телефону 246-40-00, так как в системе есть повреждения и их необходимо устранять.

Челябинск, Софья Артемьева

