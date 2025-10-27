Ряду южноуральских министров назначили новых заместителей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил новых заместителей ряду руководитель региональных министерств. Соответствующие

документы опубликованы на портале официальной правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым замминистра общественной безопасности стал Эдуард Орлов, который ранее в этом же министерстве курировал взаимодействие с силовыми структурами, военнослужащими и казачеством.

Замминистра социальных отношений стала Ольга Косарева – бывший первый замначальника управления государственной службы правительства области.

Аналогичную должность в министерстве молодежной политики получила Татьяна Ковальчук, в минимущества региона – Ольга Васильчик. А первым замначальника главного управления лесами назначен Юрий Золотухин.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube