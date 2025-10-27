Челябинских депутатов будут лишать мандата за выход из партии

Депутатов Челябинской городской Думы будут лишать статуса за смену партии. Соответствующие поправки в регламент планируют рассмотреть 28 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ обязывает тех, кто был избран по партийным спискам, состоять в соответствующей фракции и запрещает выходить из нее до истечения срока действия мандата. Нельзя будет поменять и партию – это «влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий».

Кроме того, планируется ужесточить депутатскую дисциплину.

Челябинск, Павел Зварзин

