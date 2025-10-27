Социологи назвали самое расточительное поколением среди ныне живущих

Самым расточительным поколением среди ныне живущих оказались миллениалы (1981 – 1996 год рождения) – они тратят около 40% зарплаты в течение первых нескольких часов после получения зарплаты. При этом аналитики Talker Research, специализирующейся на онлайн-исследованиях, отмечают, что 38% представителей поколения Y заранее планируют свои расходы. А, например, каждый третий в поколении Х (1965 – 1980 г. р.) приурочивает свои платежи к моменту получения зарплаты.

Зумеры (1997-2010) сообщили об ощущении выраженного внешнего давления, связанного с зарплатой. При этом каждый пятый из них заявил, что чувствует необходимость тратить деньги сразу же, как только они поступают на счет, а 18% признались, что тратят деньги, чтобы «не отставать» от друзей, которые зарабатывают больше.

В целом, чуть более трети всех респондентов тратят слишком много денег в первые дни после зарплаты. В течение последующего месяца 54% представителей поколения Z и 43% миллениалов часто испытывают нехватку денег, в то время как среди бумеров (1946 – 1964 г.р.) этот показатель составляет всего 18%.

Челябинск, Павел Зварзин

