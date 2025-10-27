Число погибших во время взрыва в Копейске увеличилось

23 человека внесены в список жертв взрыва в Копейске: 13 из них официально признаны погибшими, тела еще 10 предположительно находятся под завалами. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четверо пострадавших лечатся в больницах Челябинска и Копейска. Еще двух пациенток отправили в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Остальные лечатся амбулаторно.

Челябинск, Павел Зварзин

