Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинское криминальное сообщество

Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинское объединение «Махонинские»: в ведомстве заявляют, что его участники придерживаются уголовных традиций и идеологии, обогащаясь криминальными способами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», числе ответчиков 16 человек – основатели общества Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. По мнению надзорного ведомства, члены организации совершают вымогательства, грабежи и прочие преступления; объединение контактирует с лидерами других преступных групп и контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства принадлежащие «Махонинским» фирмы общей стоимостью 2,5 млрд рублей, а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube