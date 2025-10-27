Генпрокуратура: Струков вывел за границу более 163 млрд рублей

Экс-владелец ЮГК Константин Струков вывел за границу более 163 миллиардов рублей. Эта информация содержится в иске Генпрокуратуры, поданном в Пластский городской суд Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство заявляет, что в 2006-2007 годах Струков незаконно завладел государственными предприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото», использовав их для создания группы компаний, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, строительстве и других сферах на территории Челябинской и Кемеровской областей, Красноярского и Краснодарского краев, республик Хакасии и Крыма.

Активы компаний, которые оцениваются в 220 млрд. рублей, были оформлены на членов семьи олигарха и аффилированных лиц.

«В частности, проживающая в Швейцарии одна из дочерей стала вице-президентом в управляющей компании с окладом 13,7 млн руб., а не появлявшаяся на работе сожительница депутата – заместителем президента с зарплатой 7,5 млн руб. ежемесячно», – пишет «КоммерсантЪ».

По мнению прокуратуры через своих женщин Струков регулярно переводил выручку от российских предприятий в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию.

Челябинск, Павел Зварзин

