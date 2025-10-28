Уральские металлурги сохраняют позиции в рейтинге крупнейший компаний Урала и Западной Сибири

«Эксперт» признал ММК крупнейшей компанией Урала и Западной Сибири среди представителей отраслей, не относящихся к нефтегазовому сектору.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», группа ММК снова вошла в Топ-10 рейтинга 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири, составленном аналитическим центром медиахолдинга «Эксперт».

«Несмотря на макроэкономическую ситуацию, ММК как системообразующая компания обеспечивает потребности базовых отраслей промышленности в качественной и инновационной металлопродукции», – подчеркнули представители холдинга.

Итоги двадцатой волны исследования, в котором охвачены практически все основные сферы экономики, опубликованы в журнале «Эксперт-Урал». В рейтинг вошли 400 крупнейших компаний, представленных на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей, Пермского края, Башкортостана и Удмуртии. В основу ранжирования лег объем реализации продукции в 2024 году.

Выручка Группы ММК, по данным консолидированной отчетности по РСБУ, составила 768,466 миллиарда рублей. Это седьмое место и лучший показатель для компаний, не относящихся к нефтегазовому сектору.

Составители рейтинга отметили продолжающееся давление на одну из базовых отраслей страны – черную металлургию. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и замедление темпов жилищного строительства наложились на снижение экспорта из-за санкций. Однако, несмотря на сложную экономическую ситуацию, крупный бизнес находит возможности для инвестиций и роста в ожидании снижения ключевой ставки.

«Сегодня ММК сфокусировался на развитии собственной региональной сети продаж и расширении присутствия Группы в регионах. Кроме того, мы занимаемся развитием мелкооптовых и розничных продаж, увеличением перерабатывающих мощностей в непосредственной близости к потребителю. Среди первоочередных задач – повышение эффективности производства продукции», – подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ММК» по коммерции Андрей Еремин.

Напомним, ранее Группа ММК улучшила позиции в ежегодном рэнкинге ESG-прозрачности российского бизнеса, подготовленном аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube