В Металлургическом районе Челябинска из-за аварии без тепла остались десятки многоквартирных домов

В Металлургическом районе Челябинска без отопления оказались десятки МКД, школы, детские сады и больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», теплоснабжение было прекращено сегодня, 28 октября, в 9:00, «в связи с проведением внеплановых работ по устранению повреждений на теплотрассе».

Под ограничение попали жители улиц Комаровского, Пети Калмыкова, Черкасской и Шоссе Металлургов.

Завершить работы планируется к 00:00 среды, 29 октября.

В настоящее время без тепла остаются 71 многоквартирный жилой дом:

ул. Комаровского 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 12а, 13;

ул. П. Калмыкова, 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 25, 27, 29;

ул. Черкасская, 2а, 2в, 2д, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Шоссе Металлургов, 33а, 35а, 35б, 47а, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 53б, 55, 55а, 59, 61, 61а, 63.

Также отопления нет в пяти детских садах (ул. Черкасская,10а, ул. Калмыкова, 9а, 12б, 27а, Комаровского,10а), четырех учебных заведениях (Шоссе Металлургов, 47,53, ул. Комаровского, 7б, 9а, 11б) и трех медицинских учреждениях (ул. Черкасская, 2/2б, ул. Калмыкова, 19б; ул. Комаровского, 14).

Челябинск, Виктор Елисеев

