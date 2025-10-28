российское информационное агентство 18+

Вторник, 28 октября 2025, 10:26 мск

Челябинск

В Челябинске повысили размер платы за содержание жилья

В Челябинске установили новый размер платы за содержание жилого помещения. Соответствующее решение приняла городская Дума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма выросла на 11% и составляет от 24,66 руб. до 33,12 руб. за квадратный метр в зависимости от наличия лифта, мусоропровода и газового оборудования.

Решение касается жилья, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а так же помещений, чьи владельцы не выбрали способ управления домом или не определи размер платы на общем собрании собственников.

Павел Зварзин

