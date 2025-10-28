В Челябинской области зарплату свыше 200 тысяч рублей предлагают вахтовикам и стоматологам

Менеджеры по продажам больше не самая высокооплачиваемая профессия на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , более 2,2 тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц открыли в октябре в Челябинской области. Таковы данные hh.ru.

При этом медианная предлагаемая заработная плата в регионе, по информации сервиса, чуть больше 69 тысяч рублей. А численность работоспособного населения в текущем году, по оценкам Росстата, превышает 1,8 миллиона человек.

Аналитики платформы отмечают, что тройку самых высокооплачиваемых профессий покинули менеджеры по продажам. Таких в перечне вакансий нашлось только 6%. На первом месте в списке водители (15% от всех вакансий с жалованьем от 200 тысяч рублей). По 7% приходится на предложение работы разнорабочим и электромонтажникам.

При этом больше всех работодатели готовы платить стоматологу-терапевту (от 520 тысяч рублей в месяц). Чуть меньше предлагают за должность генерального директора (от 500 тысяч рублей). На третьем месте – специалист по взрывным работам под землей (до 236,5 тысячи рублей).

На заработную плату в пределах 200-300 тысяч рублей в месяц могут также претендовать ведущие инженеры производственно-технического отдела, бетонщики, арматурщики, главные механики, главные технологи по металлообработке, начальники участка буровзрывных работ, машинисты экскаватора.

Высокооплачиваемые специалисты требуются, в основном, в строительстве и недвижимости (18%), перевозках, логистике и складской деятельности (11%), металлургии и металлообработке (8%).

При этом большинство соискателей, претендующих на доход от 200 тысяч рублей, должны быть готовы к вахтовому методу работы. Именно такой род занятости указан в 60% таких вакансий.

Челябинск

