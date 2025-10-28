На Южном Урале дорожают яйца, кофе и бензин

Продукты подорожали в Челябинской области за год почти на 9%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в сентябре годовая инфляция в регионе замедлилась и составила 7,3% после 7,9% в августе. Однако по сравнению с авгстом цены в первый месяц осени выросли на 0,2%.

В расчете за месяц подорожали услуги и непродовольственные товары, а цены на продовольственные товары, наоборот, продолжали снижаться.

«Так, подешевели овощи: картофель, морковь, свекла, капуста и лук. В связи с благоприятными погодными условиями в этом году урожай был больше, чем в прошлом», – отметили представители ЦБ. Из-за роста объемов производства сливочного масла и маргарина снизились цены и на эти продукты. Вместе с тем, выросла стоимость яиц и кофе. Подорожание первых банкиры объясняют ростом затрат птицефабрик на корма, ветпрепараты, зарплату и логистику. На стоимость кофе продолжает влиять неурожай в странах-производителях.

В результате за сентябрь продовольствие подешевело на 0,79%. Однако годовой рост его стоимость, по-прежнему, впечатляет – плюс 8,84% за 12 месяцев.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на бензин и дизельное топливо. Причиной стало снижение предложения на внутреннем рынке из-за ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, увеличился спрос на дизельное топливо в связи с сезонными полевыми работами.

За месяц промтовары подорожали на 0,33%. В годовом выражении рост составил 2,83%.

В то же время подешевели услуги авиа- и железнодорожных перевозок, а также отдых в домах отдыха и пансионатах. «Одна из причин – уменьшение спроса на путевки в связи с окончанием периода летних отпусков», – объясняют в Центробанке.

Зато подорожали услуги на рынке зарубежного туризма (из-за ослабления рубля). Также в начале учебного года стали дороже услуги образовательных организаций, которые перенесли в стоимость обучения затраты на оплату труда преподавателей, оборудование, коммунальные услуги.

Услуги продолжают лидировать по темпам роста цен. За год они прибавили 11,06%.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube