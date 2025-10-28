Главбух и экономист челябинской больницы потратили на себя и родственников 7 миллионов рублей из кассы учреждения

В Челябинске бывшие сотрудники больницы предстанут перед судом за злоупотребление полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, челябинок обвиняют в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, злоупотреблении должностными полномочиями, а также подстрекательстве и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, работавшие экономистом и главным бухгалтером ГКБ №9 женщины с января 2022 года по август 2024 года регулярно проходили процедуры, в том числе косметические, в медицинском центре, с которым у больницы был заключен договор о предоставлении платных услуг, включенных в перечень бесплатного оказания медпомощи.

Помимо самих сотрудниц клиники, услугами медцентра пользовались их родственники и знакомые – по информации пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, всего 22 человека. Им делали инъекции лица, мезотерапию волосистой части головы, ультразвуковую подтяжку живота, карбокситерапию, коррекцию овала лица, блефаропластику век и прочее. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, стоимость одной такой процедуры могла достигать 40 тысяч рублей.

Челябинки знали, что подобные услуги не входят в перечень, оговоренный договором с медицинским центром. Однако на их оплату направили свыше 7 миллионов рублей из средств учреждения.

В целях обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube