
Вторник, 28 октября 2025, 15:49 мск

На Южном Урале уволили главу ревизионной комиссии, оказавшегося братом районного чиновника

Суд досрочно прекратил полномочия главы ревизионной комиссии Кусинского района, оказавшегося братом руководителя управления ЖКХ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кусинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о досрочном прекращении полномочий председателя ревизионной комиссии Кусинского района в связи с утратой доверия.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что родной брат чиновника возглавляет управления строительством и ЖКХ Кусинского района. При этом в 2022-2024 голах ревизионная комиссия проверяла это подразделение районной администрации 5 раз, в том числе на предмет эффективного и целевого использования бюджетных средств. Отчеты по результатам проверки утверждал председатель комиссии.

«Наличие родственных отношений между руководителем управления и руководителем органа внешнего муниципального финансового контроля влияет на объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей, ведет к наличию личной заинтересованности», – уверены в прокуратуре.

Однако уведомления о возможном конфликте интересов властям не направляли.

Сначала прокурор района внес представление об устранении нарушений в муниципальное собрание депутатов. Когда в удовлетворении требований было отказано, обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий председателя Ревизионной комиссии Кусинского района в связи с утратой доверия.

Судом требования прокурора удовлетворены. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.

Челябинск, Виктор Елисеев

