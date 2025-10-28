На Южном Урале уволили главу ревизионной комиссии, оказавшегося братом районного чиновника

Суд досрочно прекратил полномочия главы ревизионной комиссии Кусинского района, оказавшегося братом руководителя управления ЖКХ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кусинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о досрочном прекращении полномочий председателя ревизионной комиссии Кусинского района в связи с утратой доверия.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что родной брат чиновника возглавляет управления строительством и ЖКХ Кусинского района. При этом в 2022-2024 голах ревизионная комиссия проверяла это подразделение районной администрации 5 раз, в том числе на предмет эффективного и целевого использования бюджетных средств. Отчеты по результатам проверки утверждал председатель комиссии.

«Наличие родственных отношений между руководителем управления и руководителем органа внешнего муниципального финансового контроля влияет на объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей, ведет к наличию личной заинтересованности», – уверены в прокуратуре.

Однако уведомления о возможном конфликте интересов властям не направляли.

Сначала прокурор района внес представление об устранении нарушений в муниципальное собрание депутатов. Когда в удовлетворении требований было отказано, обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий председателя Ревизионной комиссии Кусинского района в связи с утратой доверия.

Судом требования прокурора удовлетворены. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.

Челябинск

