В Челябинске начали арестовывать активы «Махонинских»

Приставы вводят ограничения в отношении активов, принадлежащих братьям Махониным в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , после обращения Генпрокуратуры в Советский районный суд с иском к челябинскому криминальному сообществу в столицу Южного Урала прибыли судебные приставы из Москвы. Они и реализуют судебные решения об обеспечении требований надзорного ведомства.

Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинское объединение «Махонинские»: в ведомстве заявляют, что его участники придерживаются уголовных традиций и идеологии, обогащаясь криминальными способами.

В числе ответчиков 16 человек – основатели общества братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. По мнению надзорного ведомства, члены организации совершают вымогательства, грабежи и прочие преступления; объединение контактирует с лидерами других преступных групп и контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы.

В связи с этим Генпрокуратура потребовала изъять принадлежащие «Махонинским» фирмы общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства, пережав их в собственность государства.

С 20 по 23 октября суд выдал исполнительные листы об аресте активов, принадлежащих представителям сообщества, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Речь идет о «Юрьевском торговом комплексе» на улице Дзержинского, магазине №8 «Ткани», ПКФ «Надежда», фирмах «Армада», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис», «Медхимпро» и «Аквалэнд» (последнее управляет SPA-комплексом «Атлантида»). Кроме того, арестованы счета Андрея Махонина.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube