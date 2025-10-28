В Челябинске вновь меняют часть трамвайных маршрутов

Трамваи №3, №5, №7 и №16 в Челябинске изменят маршруты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ограничения связаны с проведением ремонтных работ на трамвайных путях. Об этом сообщил официальный телеграм-канал ООО «ЧелябГЭТ».

С 23 часов 28 октября до 6 часов 29 октября будет закрыто движение вагонов в сторону железнодорожного вокзала и автовокзала «Центральный».

На время действия ограничений трамваи будут направлены:

№3: ЧМК – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;

№5: ЧЭМК – Карла Маркса – Оперный театр – ЧЭМК;

№7: ЧГРЭС – Труда – Оперный театр – ЧГРЭС;

№16: Чичерина – Карла Маркса – ЧГРЭС.

Челябинск, Виктор Елисеев

