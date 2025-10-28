В пригороде Челябинска водитель ВАЗа сбил беременную женщину и сбежал

Скрывшегося после наезда на женщину копейчанина полиция задержала в течение часа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 28 октября, на улице Ленина в центре Копейска.

Автомобиль ВАЗ-2115 сбил переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 35-летнюю женщину, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавшую копейчанку, находящуюся на восьмом месяце беременности, госпитализировали в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с коллегами из уголовного розыска установили автомобиль нарушителя. В течение часа после ДТП его задержали. Им оказался 22-летний житель Копейска.

В отношении южноуральца возбуждено дело об административном правонарушении по факту оставления водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Вопрос о привлечении его к более строгой ответственности будет решен после того, как установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

Челябинск, Виктор Елисеев

