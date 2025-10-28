С массажем и подстаканниками. На Южном Урале власти ищут премиальное авто для «снижения утомляемости» чиновников

На покупку премиального автомобиля администрация Сосновского района готова потратить 8,4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, объявление о проведении электронного аукциона на поставку легкового автомобиля администрация Сосновского района опубликовала на сайте госзакупок.

Согласно размещенной документации, чиновникам элитного пригорода Челябинска потребовался для муниципальных нужд автомобиль «TANK 500 BLACKTRAIL» (премиальный рамный внедорожник) или его аналог. Начальная (максимальная) цена контракта – более 8,4 миллиона рублей.

«Особое внимание привлекают обязательные характеристики, указанные в закупочной документации, которые, согласно обоснованию, призваны снизить утомляемость и повысить концентрацию у работников администрации», – отмечают активисты.

Среди них: функции массажа и вентиляции сидений переднего и второго ряда, панорамная крыша с люком, центральный подлокотник сидений заднего ряда с подстаканниками, отсеком для хранения и сенсорным экраном управления функциями автомобиля, акустическая система с 12 динамиками, включая сабвуфер.

После этого требования, чтобы сиденья в салоне были из кожи, а машина имела боковые подножки с электроприводом и системы распознавания дорожных знаков и автоматической парковки, представляются само собой разумеющимися.

«Мы с уважением относимся к заботе администрации о комфорте чиновников Сосновского района», – заявили общественники. Однако, «в текущей экономической ситуации и с учетом необходимости рационального использования бюджетных средств», организация попросила власти муниципалитета пересмотреть решение о закупке дорогостоящего автомобиля, оснащенного избыточным, по мнению активистов, перечнем дополнительных функций.

Челябинск

