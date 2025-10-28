Третье уральское дерби «Трактор» отдал «Автомобилисту»

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга после серии буллитов – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , гости быстро открыли счет в сегодняшнем матче.

На 4-й минуте Роман Горбунов завладел шайбой в средней зоне, прошел вперед и из-под защитника пробил Криса Дригера – 1:0, «Автомобилист» ведет.

Постепенно челябинцы установили контроль над игрой, и во втором периоде уже прочно владели инициативой. Но предоставлявшимися возможностями сравнять счет пренебрегали, а потому отыгрываться «черно-белым» пришлось в третьей двадцатиминутке.

И сделать это удалось Михаилу Григоренко. На 57-й минуте Джош Ливо прострелил от лицевого борта и прострелил на пятак Семену Дер-Аргучинцеву, голкипер парировал бросок челябинского нападающего, а Григоренко первым успел к отскоку – 1:1, команды ждет овертайм.

На первой же минуте дополнительного времени хозяева остались в меньшинстве: малый штраф получил Александр Кадейкин за выброс шайбы. Челябинцы выстояли. Но сил на большее у «черно-белых» уже не было.

Судьбу матча решила серия буллитов. И в ней точнее оказались гости.

1:2 – «Трактор» уступает во втором подряд уральском дерби.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube