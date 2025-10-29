29 октября ожидаются следующие события – Челябинск

29.10.2025, среда

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная проекту по сохранению утки-савки на Южном Урале (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

10:00 Челябинск – Открытие выставки «С искусством по пути. Керамика «LenaLepit»: изделия из керамики и текстильные панно Лены Магафуровой (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому и уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Просмотр мультфильмов «Ура, каникулы!» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

14:00 Челябинск – Практикум «Творческое использование смартфона» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Встреча «Я очень русский человек» к 155-летию И.А. Бунина в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:00 – Встреча клуба «Буквоежки» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

17:30 Челябинск – Лекторий-диалог «Культура полового воспитания детей от 10 до 15 лет» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

