В Челябинске закончили расследование о нападении наркомана с ножом на школьника

Челябинца, набросившегося на 11-летнего ребенка с ножом, требуют отправить в психушку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя, покушавшегося на убийство ребенка из хулиганских побуждений.

Напомним, инцидент произошел вечером 14 апреля текущего года во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска. Неадекватный мужчина набросился на 11-летнего мальчика, повалил на землю и нанес ему не менее 15 ударов ножом в голову и туловище. Окровавленного школьника нашел прохожий. Перепуганный ребенок рассказал, что нападавшего не знает и не понимает, чем мог вызвать агрессию челябинца.

Мужчина вызвал скорую и был с мальчиком до тех пор, пока медики не приехали. С многочисленными ножевыми ранениями школьника госпитализировали.

Между тем, полиция выслеживала нападавшего по камерам видеонаблюдения. Через 20 минут после сообщения о ЧП неадеквата задержалина улице Доменной.

Позднее выяснилось, что в момент нападения на ребенка 37-летний мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

В ходе судебно-психиатрической экспертизы медики пришли к выводу, что челябинец страдает психическим расстройством и во время инцидента не осознавал характер своих действий и не мог руководить ими.

Уголовное дело с ходатайством о направлении южноуральца на принудительное психиатрическое лечение передано в Металлургический районный суд.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube