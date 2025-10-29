В Магнитогорске откроют четырехзведночный отель

В «Притяжении» появится современный отель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», строители приступили к возведению четырехзвездочной гостиницы в северной части городского курорта «Притяжение».

Строительство планируется завершить в течение двух лет. Торжественное открытие отеля намерены приурочить к Дню металлурга – 2027. Будущих гостей здесь должны ждать комфорт премиум-класса, расширенный набор услуг и развитая инфраструктура.

«С целью повышения туристической привлекательности Магнитогорска и, в частности, городского курорта «Притяжение», летом 2027 года откроет свои двери 16-этажный отель, – рассказал исполняющий обязанности старшего менеджера группы перспективного развития городского курорта «Притяжение» Василий Федоров. – Номерной фонд – 185 помещений общей площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже запланирована двухуровневая общественная зона – просторный холл с лобби-баром и вестибюлем, зонами отдыха-ожидания, выходами к лифтам. Здесь же будут ресторан, бассейн, тренажерный зал, спа-зона. На втором этаже – конгресс-залы. С третьего по тринадцатый этажи расположатся стандартные номера, предусмотрены жилые помещения для маломобильных гостей. На четырнадцатом этаже будут номера люкс, а на пятнадцатом этаже – президентский номер и скай-бар для всех, кто захочет отдохнуть, посидеть в компании друзей с захватывающей дух панорамой за окном».

Посетителям гостиницы будет доступна возможность наблюдать великолепные пейзажи: красивейшие виды, стильные спортивные, игровые площадки, озеро, неподражаемый растительный мир парка. Прилегающая территория, предусматривающая парковку, продумана до мелочей.

Представители ММК отмечают, что прежде всего проект призван решить одну из самых острых проблем – нехватку качественных и комфортабельных мест для размещения гостей Магнитогорска. К тому же, отель станет логическим продолжением и важнейшим дополнением флагманского проекта города – курорта «Притяжение».

Напомним, что в декабре текущего года вместе с термальным комплексом здесь планируется открыть отель «Магия тепла». Создав современную гостиничную инфраструктуру, Магнитогорск не только предоставит гостям комфортный отдых на территории городского курорта, но и сможет стимулировать развитие смежных отраслей: общественного питания, торговли, транспортных услуг и малого бизнеса, уверены в холдинге.

Таким образом, возведение новой гостиницы – это не просто строительство очередного объекта. Это стратегическая инвестиция в будущее Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube