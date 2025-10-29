На Таганае нашли съедобные «пальцы феи»

Новый для южноуральских лесов вид съедобных грибов нашли под Златоустом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в народе рогатик вермешелевидный (или, по-научному, клаварию хрупкую) называют белым кораллом и белым веретеном. Этот еще один новый для Таганая вид грибов ученые обнаружили на лесном опаде.

«Впервые этот вид описали еще в конце 18 века в Дании под названием клавария червеобразная. Выглядит он и впрямь как личинка какой-нибудь мухи. Но кому-то клавария показалась красивой, потому что иногда ее называют «пальцы феи», – рассказали в национальном парке.

Между прочим, гриб считается съедобным. Но из-за небольшого размера и слабо выраженного вкуса популярностью у любителей «тихой охоты» не пользуется.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube