Южноуральские чиновники передумали покупать авто премиум-класса для «снижения утомляемости»

Власти Сосновского района отменили возмутивший южноуральцев аукцион.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, закупка премиального внедорожника за 8,4 миллиона рублей отменена администрацией Сосновского района.

Напомним, объявление о проведении электронного аукциона на поставку легкового автомобиля опубликовали на сайте госзакупок. Согласно размещенной документации, чиновникам элитного пригорода Челябинска требовался для муниципальных нужд автомобиль «TANK 500 BLACKTRAIL» (премиальный рамный внедорожник) или его аналог. Начальная (максимальная) цена контракта – более 8,4 миллиона рублей.

Внимание общественников особенно привлекли «обязательные характеристики, которые, согласно обоснованию, призваны снизить утомляемость и повысить концентрацию у работников администрации».

Среди них: функции массажа и вентиляции сидений переднего и второго ряда, панорамная крыша с люком, центральный подлокотник сидений заднего ряда с подстаканниками, отсеком для хранения и сенсорным экраном управления функциями автомобиля, акустическая система с 12 динамиками, включая сабвуфер.

Кроме того, сиденья в салоне должны были быть из кожи, а машина – иметь боковые подножки с электроприводом и систему распознавания дорожных знаков и автоматической парковки.

Общественники призвали чиновников, «в текущей экономической ситуации и с учетом необходимости рационального использования бюджетных средств», пересмотреть решение о закупке дорогостоящего автомобиля, оснащенного избыточным, по мнению активистов, перечнем дополнительных функций.

Челябинск, Виктор Елисеев

