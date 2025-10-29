Мэрия Челябинска натравила «умные» автомобили на горожан, паркующихся на газонах

По Челябинску начали курсировать машины, автоматически фиксирующие автомобили, припаркованные на газонах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , к работе в Челябинске приступили четыре мобильных комплекса «Дозор-МЗ». Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин.

«Автомобили, оснащенные «умной» системой, курсируют по городу и автоматически фиксируют нарушителей, паркующихся на газонах, – рассказал мэр. – Пока в работе семь маршрутов, которые сформировали по запросам жителей. Далее будем расширять географию, охватывая все больше территорий. Дополнительно организуем объезды ранним утром и поздним вечером: любителям поставить машину на газон на ночь также придется нести ответственность».

Во время движения машины, оснащенной комплексом «Дозор-МЗ», по маршруту камера автоматически фиксирует факт парковки на газоне. Система сразу же формирует карточку правонарушения и передает ее в административную комиссию города, где уже принимается решение о вынесении штрафа.

По словам чиновника, только за первую неделю работы мобильных комплексов зафиксировано свыше 100 нарушений. «Часть материалов ушла в брак, но это позволило отладить работу системы, скорректировать электронные карты и зоны», – отметил градоначальник.

Далее планируется настроить систему на выявление транспорта, блокирующего проезд к контейнерным площадкам, фиксацию несанкционированных свалок, граффити на фасадах и наледи на кровле зданий.

Напомним, областной закон об административных правонарушениях в случае парковки на газоне, детской или спортивной площадке, а также возле мусорных баков, если это препятствует вывозу отходов, предусматривает штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 50 тысяч до 200 тысяч рублей – для юридических. В случае повторного нарушения в течение года нижняя планка штрафа повышается до 3 тысяч рублей для физлиц и и до 120 тысяч рублей – для организаций.

Адреса, где машины оставляют на газонах, челябинцы могут сообщать в управление по контролю за благоустройством города через официальные сообщества: в телеграм-чате или личных сообщениях во ВКонтакте.

С учетом полученной информации власти намерены корректировать регулярные маршруты патруля.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube