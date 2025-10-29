Челябинские коммунисты проиграли в суде спор об ИИ-агитации

Листовку южноуральских коммунистов, созданную с использованием искусственного интеллекта, вновь признали незаконной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , такое решение принял Второй апелляционный суд, рассмотрев апелляцию избирательной комиссии Челябинской области на решение областного суда.

Напомним, в ходе избирательной кампании по выборам депутатов законодательного собрания региона (голосование проходило в сентябре текущего года) областной избирком признал незаконным агитматериал регионального отделения КПРФ. Поводом послужило то, что на листовке были изображены не кандидаты-коммунисты, а посторонние люди, согласия на это не дававшие: семейная пара с маленькой девочкой и пожилой мужчина.

Однако выяснилось, что спорное изображение было создано с использованием технологии искусственного интеллекта. То есть, по сути, физическими лицами изображенных на рисунке считать нельзя. К этому и апеллировали местные коммунисты, обратившись в областной суд. Инстанция сочла возражения обоснованными, удовлетворив иск обкома КПРФ к облизбиркому, отметив, что запрет на использование в агитации физических лиц, которые не являются кандидатами, распространяется только на реальных людей, личность которых можно персонифицировать.

Второй апелляционный суд с этим не согласился. Судьи решили, что запрет направлен против «манипуляционного воздействия» агитации, которое может сформировать у избирателей искаженное представление о кандидате. А потому должен распространяться не только на изображения конкретных физлиц.

«Содержание искомого понятия следует рассматривать исходя из целей и смысла избирательного законодательства в более широком аспекте, чем в гражданском законодательстве»,– цитирует «КоммерсантЪ» мотивировочное решение. Тем более, что коммунисты прямо сформулировали в техническом задании цель «вызвать симпатию у избирателей». А такое использование в агитации «привлекательных людей в стилистике, близкой многим избирателям», противоречит избирательному законодательству, счел суд.

Проигравшие судебное противостояние коммунисты намерены обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

