В деле ревнивой душительницы из Челябинской области поставлена точка

Вступил в силу приговор жительнице уральского села, задушившей знакомую из ревности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд в Карталах признал 47-летнюю местную жительницу виновной в убийстве.

В ноябре прошлого года в полицию обратилась сестра жительницы Карталинского района, заявив, что женщина пропала. Выяснив, где 43-летнюю уралочку видели в последний раз, стражи порядка осмотрели близлежащие заброшенные дома и постройки, в одной из которых нашли тело пропавшей.

В ходе расследования полиция и следователи обратили внимание на 47-летнюю знакомую погибшей, с которой у той складывались непростые отношения. В один из дней второй половины ноября между женщинами в очередной раз вспыхнула ссора. Старшая приревновала младшую к своему знакомому и предложила неприятельнице отойти для выяснения отношений. Зайдя в один из заброшенных сараев, женщина накинула на горло противнице шнур и задушила.

Во время расследования ревнивица призналась в убийстве.

Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск

