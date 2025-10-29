В Металлургическом районе Челябинска молодежь устроила перестрелку. Возбуждено уголовное дело

Челябинец пострадал во время перестрелки в Металлургическом районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 28 октября, в Металлургическом районе Челябинска.

Произошедшее попало на запись видеокамеры. К многоэтажке, расположенной на улице Кавказской, подъехал автомобиль. Из него выбежали четверо молодых людей и открыли стрельбу.

В результате столкновения пострадал один человек. Он уже побеседовал с полицейскими.

В настоящее время полиция ищет участников инцидента. К работе подключены опытные сотрудники уголовного розыска городского и регионального управлений МВД. «Все наряды патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные ориентированы на розыск возможных соучастников и задержание подозреваемых. Прорабатываются все версии случившегося, проверяются места возможного появления фигурантов», – подчеркнули в силовом ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Установление всех обстоятельств и детальной картины произошедшего, а также розыск подозреваемых взяты на контроль руководством ГУ МВД по региону.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube