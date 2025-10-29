Больше десятка многоэтажек в центре Челябинска на 11 часов останутся без воды

Жителей Центрального района Челябинска призвали запастись водой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, ограничения будут действовать завтра, 30 октября с 09:00 до 20:00.
Причина отключения – плановые ремонтные работы на насосной станции.
Водоснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:
улица 3-го Интернационала, 63а, 64, 65, 65а, 66, 68, 68а, 70;
улица Российская, 71, 71а, 73, 149;
улица Архитекторная, 38.
Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»