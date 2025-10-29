На предприятии в Копейске нашли тела 16 погибших после взрыва. Работы по ликвидации ЧС завершены

Власти Челябинской области назвали окончательное число погибших при взрыве на предприятии Копейска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации на заводе в Копейске завершены.
«В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается», – рассказали представители областных властей.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 октября на одном из предприятий Копейска. В одном из цехов прогремел мощный взрыв, через какое-то время – еще один.
В момент ЧП на заводе находились рабочие двух смен. Сотрудники одной из них направлялись домой после завершения работы.
В результате взрывов и пожара пострадали 29 человек. Шестерых из них госпитализировали, пятерых – в тяжелом состоянии. Впоследствии двух пациенток отправили в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Остальные лечились дома.
Число погибших долгое время оставалось неизвестным.
Сегодня, 29 октября, в Копейске прошли первые похороны рабочих, жизни которых унес взрыв.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»