Четверг, 30 октября 2025, 04:13 мск

30 октября ожидаются следующие события – Челябинск

30.10.2025, среда

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» (редакция газеты «Южноуральская панорама», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)
  • 10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
  • 10:00, 15:00 Челябинск – Познавательно-экспериментальная программа «Начальная механика» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
  • 10:30 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
  • 14:00 Челябинск – Патриотический час для молодежи «Россия – родина моя» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
  • 14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
  • 14:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения премии губернатора в сфере государственной национальной политики (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
  • 15:00 Челябинск – Мастер-класс «Минимализм в гардеробе» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
  • 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
  • 16:00 Челябинск – Встреча «Вечер с Гарри Поттером» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)
  • 16:30 Челябинск – Мастер-класс «Коллажная вечеринка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
  • 17:00 Челябинск – Школа счастья «Арт-терапия для души» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)
  • 17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

