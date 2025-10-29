«Металлург» не смог прервать победное шествие «Ак Барса», впервые в сезоне не забросив ни одной шайбы

Магнитогорский «Металлург» в Казани уступил «Ак Барсу» – 0:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , «Металлург» и «Ак Барс», возглавляющие Восточную конференцию, занимали на начало сегодняшнего матча первое и второе места соответственно в таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

И если лидерство «Магнитки» сохранялось при любом исходе встречи, положение казанцев в случае поражения могло оказаться достаточно шатким: от череповецкой «Северстали» и ярославского «Локомотива» клуб из столицы Татарстана отделяет всего одно очко.

Матч начался обоюдными атаками. Но голкиперы обеих команд стояли намертво. В первом периоде гости явно перебросали хозяев (23:13 в пользу южноуральцев). Но ударов по воротам было ощутимо меньше – 10:7 в пользу «Металлурга». Открыть счет в первые двадцать минут так и не удалось.

А в середине второго периода казанцы реализовали очередное большинство (второе по счету). На 31-й минуте встречи Александр Хмелевски отдал шайбу на синюю линию Митчеллу Миллеру, голкипер «Магнитки» сумел отбить мощный удар. Однако первым к отскоку успел Дмитрий Яшкин, отправив шайбу в ворота – 1:0, «Ак Барс» открывает счет.

И тут же казанцы увеличили отрыв. На 32-й минуте Михаил Фисенко из правого круга вбрасывания скинул шайбу себе за спину, а Радэль Замалтдинов резко щелкнул в дальний угол ворот – 2:0.

Пытались гости отыграться, но безуспешно.

Зато хозяева продолжили гнуть свою линию и в третьей двадцатиминутки. После нескольких неудачных атак «Металлурга» на 45-й минуте Илья Карпухин в позиционной атаке мощно бросил от синей линии. Голкипер гостей шайбу не видел – обзор ему закрывал Григорий Денисенко, и снаряд, срикошетив, влетел в сетку – 3:0.

На 57-й минуте Александр Смолин убежал с ворот «Магнитки», уступив место на льду шестому полевому игроку. И на 59-й минуте Илья Карпухин поразил пустые ворота гостей, оформив дубль – 4:0, казанцев сегодня не остановить.

Это 11-я подряд победа «Ак Барса».

Челябинск, Виктор Елисеев

