Уникальный магнитогорский фонтан претендует на «Золотого Трезини»

«Стальное сердце Родины» претендует на Международную архитектурно-дизайнерскую премию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», расположенный в городском курорте «Притяжение» фонтан «Стальное сердце Родины» вышел в финал Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший российский реализованный проект архитектурной подсветки».

Уникальное сооружение представила компания «ФонтанГрад», построившая и обслуживающая его на территории курорта. Светомузыкальный фонтан, символически изображающий процесс выплавки стали, стал ключевым объектом третьей очереди «Притяжения», запущенной в 2024 году. Площадь конструкции – более 3,5 тысяч квадратных метров, количество струй – 1 тысяча 724. Высота струй достигает 30 метров. Более 7 тысяч прожекторов создают уникальную световую картинку. С помощью технологии живого огня, когда из форсунок вырываются не только водные струи, но и языки пламени, воссоздан процесс плавления руды.

Комплекс каскадного типа располагается на двух уровнях с перепадом высот четыре метра. Вода стекает ровным тонким слоем по гранитному спуску и дорожкам, имитируя расплавленный металл. В парковой части курорта расположена сухая часть фонтана. Общий объем воды в каскадном фонтане составляет около 1100 кубических метров. В запуске объекта в прошлом году в режиме видеоконференцсвязи принимал участие президент России Владимир Путин, а в этом году глава государства смог лично оценить масштабный проект в «Притяжении».

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670-1734) – первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. Девиз премии – «Архитектура как искусство».

В 2025 году экспертный отбор на соответствие положению о премии прошли 1289 заявок из 54 стран. Это на 424 заявки больше, чем год назад. Отборочная комиссия сформировала шорт-лист из 69 проектов, представляющих работы из 13 стран. Торжественная церемония вручения премии состоится 21 ноября.

В пресс-службе ММК отметили, что магнитогорский проект по преобразованию городской среды «Притяжение», инициатором и ключевым инвестором которого выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, уже удостаивался наград Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». В 2022 году он стал лауреатом приза зрительских симпатий Premio del Pubblico сразу в двух номинациях. Ландшафт проекта победил в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры», а входная группа «Притяжения» одержала победу в номинации «Лучший проект общественного здания или сооружения».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube