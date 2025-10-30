Из-за отсутствия воды в поселке на Увильдах возбудили уголовное дело

СКР вмешался в ситуацию с отсутствием водоснабжения в поселке на берегу курортного озера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, о проблемах с водоснабжением жители поселка Увильды рассказали в опубликованном в социальных сетях обращении.

По словам южноуральцев, тепловые сети в поселке крайне изношены. А теперь еще и холодное водоснабжение оказалось под угрозой: с января курорт «Увильды», обеспечивавший водой на протяжении десятилетий, от оказания этой услуги отказался. Работы же по переподключению домов к новой системе водоснабжения начались только в сентябре, и жители опасаются, что к холодам строители могут просто не успеть все сделать, и тогда система просто перемерзнет, оставив их без воды.

В администрации уверены, что без воды и тепла южноуральцы не останутся. Но на контакт с жителями идут крайне неохотно.

«Теплосети находятся в изношенном состоянии, при этом администрация Аргаяшского района мер должного реагирования на обращения жителей не принимает», – сообщили в Следственном комитете позицию посельчан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

Челябинск, Виктор Елисеев

