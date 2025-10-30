Пенсионер из Челябинской области отдал незнакомцам три миллиона рублей и коробку с обувью

Пожилой житель Чебаркуля из-за действий мошенников лишился более трех миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, об этом 74-летний местный житель Чебаркуля рассказал полицейским.

По словам мужчины, ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, и сообщила о неучтенном трудовом стаже, попросив подтвердить данные СНИЛС. Вскоре южноуральцу снова позвонили. «Следователь из Москвы» заявил, что мужчина переводит деньги в «недружественную страну», поддерживая таким образом терроризм. В панике от огорошившего его известия чебаркулец рассказал звонившему обо всех своих сбережениях и банковских вкладах.

После этого, следуя инструкциям аферистов, пенсионер в течение нескольких дней ходил по банкам, снимая со счетов наличные.

Южноуралец трижды передавал курьерам деньги. В первом случае в коробку со своей обувью он положил 655 тысяч рублей и более 300 тысяч рублей в иностранной валюте. Во второй раз чебаркулец купил новую подушку, куда поместил 1 миллион 350 тысяч рублей. Для третьей попытки пенсионер решил использовать коробку с большой детской игрушкой-машиной. В нее он положил 827 тысяч рублей. Только после третьей встречи с курьером мужчина заподозрил обман, отключил телефон и прекратил общение с назойливыми собеседниками.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

