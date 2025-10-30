В Челябинске уничтожили две партии сыра неясного происхождения из ЕС

Подозрительный сыр из Европы обнаружили в одном из ТК Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, при уничтожении присутствовали специалисты ведомства, а также представители Челябинской таможни и транспортной прокуратурыю

Две партии сыра производства Германии и Голландии обнаружен в торговом комплексе, расположенном в Тракторозаводском района Челябинска. Помимо того, что ввоз данной продукции запрещен указом президента России, документов, подтверждающих качество и безопасность сыра, индивидуальный предприниматель не предоставил.

Согласно требованиям законодательства, продукция, имеющая санкционный характер, уничтожается. Все причастные к ее появлению на челябинских прилавках будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним,перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в Россию, а также список стран федеральное правительство утвердило в августе 2014 года. В него входят США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Великобритания.

Челябинск, Виктор Елисеев

