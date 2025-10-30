Депутат из Миасса осталась без мандата из-за «родного человечка»

Верховный суд поставил точку в истории депутата миасского парламента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Верховного суда России, президиум ВС РФ отменил определение кассационной инстанции и оставил в силе ранее вынесенные акты о досрочном прекращении полномочий муниципального депутата Анастасии Захаровой.

Своим решением высшая судебная инстанция также уточнила критерии применения специальной меры ответственности – утраты доверия – как конституционно‑правовой санкции. «Конфликт интересов не требует доказательства прямой выгоды – достаточно личной заинтересованности и факта участия в принятии решений, следует из выводов Президиума Верховного Суда России», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, полномочия Анастасии Захаровой в качестве депутата муниципального парламента прекратили в мае 2024 года по решению Миасского городского суда. Поводом для этого послужило голосование уралочки за присвоение статуса почетного гражданина Миасса главному конструктору завода «СпецАгрегат» Владимиру Субачеву, отцу гендиректора предприятия и депутата Законодательного собрания Челябинской области Евгения Субачева. Дело в том, что Субачев-младший является еще и супругом Анастасии Захаровой. Так что голосовала дама-парламентарий за собственного тестя. Прокуратура, проводившая проверку по данному факту, сочла это свидетельством конфликта интересов, уведомить о котором специальную комиссию городского собрания Захарова не сочла нужным.

Так как сами парламентарии лишать мандата влиятельную горожанку отказались, надзорное ведомство обратилось в суд, который иск удовлетворил.

Анастасия Захарова оспорила это решение. Челябинский областной суд (16 сентября 2024 года) и Седьмой кассационный суд (3 декабря 2024 года) апелляцию парламентария отклонили.

Но 30 июля текущего года Верховный суд признал жалобу обоснованной. По мнению судьи, участие парламентария в сессии собрания депутатов и голосование по вопросу присвоения почетного звания «не влияло и не могло повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ею должностных обязанностей». Тем более, что ее голос явно не был решающим. Параллельно в высшую судебную инстанцию страны обратилась группа депутатов Законодательного собрания Челябинской области с просьбой разъяснить критерии конфликта интересов в действиях члена органа представительной власти, апеллируя к «делу Захаровой».

Президиум Верховного суда РФ поставил точку в обеих этих историях.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube