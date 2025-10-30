Силиконовый глаз 5 дней «гулял» по внутренностям девятилетнего челябинца

Челябинские врачи достали из кишечника школьника искусственный глаз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской клинической больницы №1 Челябинска, 9-ти летнего пациента привезли в клинику из инфекционного стационара другой городской больницы.

Там предположили, что у ребенка отравление или инфекционное заболевание. На это указывали тошнота, рвота, боли в животе. Но диагноз не подтвердился, и за дело взялись детские хирурги Первой городской.

Но с самого начала врачи столкнулись со сложностями. Рентген показал кишечную непроходимость. Но причина ее была неясна. Мальчику провели УЗИ, но и здесь патология выглядела необычно: на опухоль не похожа, полипы в таком месте не образовываются, рассказали в больнице.

«Такой случай в моей практике впервые. Я вижу непроходимость кишечника и в левом подреберье инородное тело. Но нет никаких теней, никаких критериев, которыми можно было руководствоваться для характеристики этого предмета, одно понятно, что необходима операция, так как предмет еще и перемещается», – отметил один из медиков.

Ребенок тоже ничего сказать не мог. Оказалось, что еще 5 дней назад школьник проглотил силиковоновый глаз. Но симптомы появились не сразу, и о проглоченной детали он попросту забыл.

«Уже после операции, когда достали этот глаз, мы стали вспоминать с сыном, что неделю назад он ел «шуточные» сладости – мармеладные глаза, – рассказала мать челябинца. – Рядом с коробкой лежал и этот, силиконовый. Ребенок играл в игру на телефоне и, видимо, не глядя, проглотил этот силиконовый глаз».

Операцию провели успешно и своевременно, констатируют медики, осложнений удалось избежать.

По данным медицинской статистики, за год в ГКБ №1 хирурги и эндоскописты извлекают до 150 инородных предметов из детских пищеводов, желудков и кишечников. В коллекции медиков : магниты, монеты, части конструкторов, иглы и даже зубные щетки.

Челябинск, Виктор Елисеев

