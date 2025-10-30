В Челябинске задержали участников перестрелки в Металлургическом районе

Полиция задержала участников перестрелки в Металлургическом районе Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День» , инцидент произошел 28 октября во дворе многоэтажного дома на улице Кавказской в поселке Першино. К зданию подъехал автомобиль. Из него выбежали четверо молодых людей и открыли стрельбу.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в результате инцидента получил травмы и был госпитализирован 50-летний мужчина. Нападавшие с места происшествия скрылись.

По обстоятельствам произошедшего возбудили уголовное дело по признакам хулиганства.

В результате всех участников ЧП нашли. В их автомобилях полицейские обнаружили металлические прутья со следами, похожими на кровь. Активных участников инцидента, 25 и 21 года, задержали. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Челябинск

