Мосбиржа отметила ESG-отчетность Группы ММК

ESG-отчетность Группы ММК признана одной из лучших на конкурсе Мосбиржи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», второй год подряд Группа ММК становится призером ежегодного конкурса годовых отчетов, организатором которого выступает Московская биржа.

Экспертное жюри отметило высокое качество раскрытия информации о внедрении принципов устойчивого развития в бизнес-процессы и корпоративную политику ММК.

Мосбиржа проводит конкурс уже 28 лет, и он давно снискал славу одного из важнейших событий года в области корпоративного управления. В этом году конкурсные заявки подали 119 компаний из различных отраслей экономики.

Отчеты участников оценивали сначала экспертная группа, затем жюри. В их состав входят представители профильных бизнес-ассоциаций, крупнейших консалтинговых компаний, банков, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств, а также ведущие финансовые аналитики. В каждой номинации назвали от трех до пяти победителей.

В категории «Лучшее раскрытие ESG-информации» в число номинантов вошли 10 компаний. В итоге, были определены три лучших документа, в том числе отчет Группы ММК. Эти документы судьи сочли наиболее качественными с точки зрения прозрачности, детальности и соответствия общепризнанным международным и российским стандартам, рекомендациям ЦБ и Минэкономразвития России.

В отчете Группы ММК подробно освещена деятельность компании по защите окружающей среды, реализации важных для общества инициатив и программ поддержки сотрудников. Достоверность информации подтверждена независимой аудиторской проверкой.

Следует отметить, что с 2020 года ESG-отчетность включена в интегрированный годовой отчет ММК. Ее высокий уровень ежегодно получает признание международных и российских экспертов.

Челябинск, Виктор Елисеев

