В Челябинской области хозяйка собаки выплатила 55 тысяч рублей за нападение пса на пятилетнего ребенка

В Южноуральске хозяйка собаки выплатила компенсацию морального вреда пострадавшему ребенку.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сам инцидент произошел в январе текущего года на детской площадке в поселке Рощино, расположенном на территории Южноуральска.
Пятилетний ребенок катался с горки. Когда он оказался внизу, ему в лицо вцепилась собака породы «корги», бывшая без поводка и ошейника.
Малышу потребовалось длительное лечение, включая курс уколов против бешенства.
По иску прокурора Южноуральский городской суд взыскал с хозяйки собаки в пользу пострадавшего 55 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В настоящее время деньги перечислены на счет матери пострадавшего ребенка.
Челябинск, Виктор Елисеев
