В Миассе объявили о планах ввести туристический сбор

Власти Миасса решили обложить гостей города дополнительным налогом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе собрания депутатов Миасса, новый налог для туристов может начать действовать уже в следующем году. Об этом на заседании бюджетной комиссии муниципального парламента сообщила заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Елена Пономарева.

Планируется установить фиксированную ставку налога в размере 2% с 2026 года.

«По предварительным оценкам, при этой ставке и с учетом предусмотренных налоговых льгот для жителей Миасского городского округа, поступления в бюджет округа в 2026 году должны составить не менее 8 миллионов рублей», – рассказали в городском собрании депутатов.

По словам чиновницы, эта мера направлена на привлечение дополнительных средств в бюджет города и повышения привлекательности Миасса для туристов.

Для реализации своей инициативы мэрия намерена провести серию информационно-разъяснительных мероприятий для представителей бизнеса, чтобы в том числе обеспечить правильное применение нового налога.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube