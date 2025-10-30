Суд передал 63 квартиры экс-губернатора Челябинской области и его окружения министерству обороны

Квартиры бывших собственников «Макфы» передадут военнослужащим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, вчера, 29 октября, судья удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры России об изменении способа взыскания с экс-владельцев «Макфы» средств в пользу государства. Часть задолженности возьмут «квадратными метрами».

«Судом установлено, что у ответчиков после принятых судебными приставами мер принудительного исполнения сохраняется задолженность перед Российской Федерацией в размере более 18 миллиардов 866 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе учреждения.

Между тем, бывшим собственникам группы «Макфа» – экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, его родственникам и партнерам – принадлежат 63 квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Министерство обороны России попросило передать жилые помещения для нужд вооруженных сил страны. В дальнейшем их планируется предоставить военнослужащим. Генпрокуратуре идея приглянулась, и она обратилась с соответствующим заявлением в Центральный районный суд.

Суд обращение удовлетворил, постановив изъять квартиры в доход государства.

Определение суда в законную силу не вступило.

Напомним, в марте 2024 года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний. Соответствующий иск был предъявлен Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая более 30 предприятий, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

В ходе рассмотрения иска защита ответчиков предлагала выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства). Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что решение подлежит немедленному исполнению.

Одновременно Генпрокуратура потребовала взыскать с прежних владельцев группы «Макфа» и связанных с ними лиц дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ими за 20 с лишним лет – в общей сложности, 19,7 миллиарда рублей.

Этот иск суд удовлетворил в январе 2025 года.

Челябинск

