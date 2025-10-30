Номер 16: у главы Челябинской области появится еще один зам

У Алексея Текслера появится еще один заместитель.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Законодательное собрание Челябинской области приняло изменения в устав (основной закон) региона.
Согласно им, в структуре правительства Челябинской области введена новая должность: заместитель председателя правительства Челябинской области – представитель губернатора и правительства Челябинской области в законодательном собрании.
Необходимость появления нового вице-премьера парламентарии объяснили необходимостью «максимально быстрой и согласованной работы исполнительной и законодательной власти». Отметив, что во многих регионах такая практика существует.
После данного решения у Алексея Текслера, помимо губернаторского поста занимающего также должность председателя правительства, появился шестнадцатый заместитель.
Ранее в структуре правительства было 10 вице-губернаторов и 5 вице-премьеров.
Челябинск, Виктор Елисеев
