31 октября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы реабилитации участников специальной военной операции и система психологической помощи семей участников СВО: вызовы, практики, стратегии развития» (Единый центр поддержки участников СВО, Университетская Набережная, 123)

12:00 Челябинск – Установочный учебный семинар методического центра общественно-политических компетенций для ветеранов СВО «Эффективная деятельность депутата – ветерана СВО» с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Благотворительный фонда «Объединение.РФ», ул. Труда, 173)

12:30 Челябинск – Мероприятие по формированию антитеррористического мировоззрения подрастающего поколения и советников по воспитанию «Герои вне времени» (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, актовый зал)

13:00 Челябинск – Гала-концерт VIII городского фестиваля творчества пожилых людей «Когда поет душа» (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)

15:00 Челябинск – Мероприятие по формированию антитеррористического мировоззрения подрастающего поколения и советников по воспитанию «Герои вне времени» «Разговоры о важном» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, пространство «Атом»)

18:00 Челябинск – Концерт «Петь – как Родину любить» (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 Челябинск – «Тайна книжных полок» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» (Челябинск) vs «Барыс» (Астана) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

