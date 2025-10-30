В Копейске отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва на заводе

Власти отменили действие режима ЧС в городе – спутнике Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 30 октября, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об отмене режима «Чрезвычайная ситуация», в связи с ликвидацией очага техногенного пожара, завершением аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города.

Особый режим функционирования органов управления и сил единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действовал в городе с 23 октября. «Причиной введения особого режима стало происшествие на одном из промышленных предприятий, приведшее к пожару и взрыву», – напомнили представители городских властей.

Напомним, в ночь с 22 на 23 октября на одном из предприятий Копейска в одном из цехов прогремел мощный взрыв, через какое-то время – еще один.

В момент ЧП на заводе находились рабочие двух смен. Сотрудники одной из них направлялись домой после завершения работы.

В результате взрывов и пожара пострадали 29 человек. Шестерых из них госпитализировали, пятерых – в тяжелом состоянии. Впоследствии двух пациенток отправили в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Остальные лечились дома.

Число погибших долгое время оставалось неизвестным. Вчера, 29 октября, региональные власти объявили о завершении аварийно-спасательных работ.

«В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается», – рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

