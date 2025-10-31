Таксист, не поделивший территорию у челябинского вокзала с конкурентом, предстанет перед судом

В Челябинске будут судить пожилого таксиста, покалечившего авто конкурента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, 62-летнего челябинца обвиняют в умышленном повреждении чужого автомобиля.

Инцидент произошел на привокзальной площади в Челябинске 20 июня. Мужчина, зарабатывающий частным извозом, ревностно оберегал территорию от конкурентов. Потому появление здесь автомобиля крупного специализированного сервиса такси восторга у него не вызвало. Сначала таксист потребовал, чтобы соперник убрался с его точки. А затем вооружился шилом и проколол задние колеса машины оппонента и поцарапал две двери кузова автомобиля. Сумма общего ущерба превысила 22 тысячи рублей. Водитель пострадавшей машины обратился в полицию.

Личность зачинщика конфликта установили в тот же день. Как выяснили полицейские, челябинец занимается частным извозом более 20 лет. В 2001 году его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, совершенное им в аналогичном конфликте.

В отношении южноуральца возбудили уголовное дело. В ходе расследования мужчина частично признал свою вину и возместил ущерб за поврежденные автомобильные покрышки.

30 октября уголовное дело направили в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

