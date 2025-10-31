Полторы тысячи школьников Копейска два года не могут заниматься физкультурой

В спортзале копейской школы вместо уроков физкультуры расцветает плесень.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на протяжении двух лет ученики школы №44 в Копейске не занимаются физкультурой – спортивный зал учебного заведения находится в состоянии, непригодном для проведения занятий.

«На протяжении нескольких лет протекала крыша. Теперь стены и потолок покрыты плесенью, а полы начали гнить. Руководство школы смогло найти средства для ремонта самой крыши – ремонт проведен. Но как быть с ремонтом в зале – вопрос остается открытым, а вот спортивный зал остается закрытым», – горько иронизируют общественники.

Помимо уроков физкультуры, 1,5 тысячи учеников школы лишены тренировок по волейболу и баскетболу. А ведь когда-то школьные команды были одними из лучшими в городе этих видах спорта и занимали призовые места на соревнованиях. Теперь дети вынуждены ходить на тренировки в другие секции. Правда, уже на коммерческой основе.

И не сказать, чтобы в самой школе проблему игнорировали: подготовлена проектно-сметная документация, неоднократно отправлялись обращения в соответствующие органы с просьбой о выделении денежных средств. Но ответа педагоги так и не получили.

Активисты обратились к главе Копейска с требованием незамедлительно принять меры по проведению ремонта спортивного зала в школе №44.

Челябинск, Виктор Елисеев

