В Челябинске полностью восстановили автобусный маршрут №10к

Автобус, связывающий Парковый с Металлургическим районом Челябинска, вернулся на маршрут.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 31 октября перевозчик восстановил обслуживание маршрута №10к «ЧМК – ТРК «Родник» в полном объеме.
«На линию по будням будут выходить 16 автобусов с интервалом 10-15 минут в часы пик, по выходным дням – 12 автобусов с интервалом 15-20 минут. Расписание на сайте gortrans74.ru», – уточнили представители оператора.
Напомним, на сложности с маршрутом жители микрорайона «Парковый» начали жаловаться в декабре прошлого года.
Оказалось, что выигравший контракт перевозчик настолько снизил его стоимость, что просто не смог выполнять все его условия. Да еще и новые автобусы, на которых планировалось обслуживать маршрут, пришли с задержкой. Кроме того, компания столкнулась с кадровым дефицитом и финансовыми проблемами из-за необходимости лизинговых платежей. В итоге вместо оговоренных в документах 16 автобусов число машин на маршруте к декабрю прошлого года снизилось до 4.
Дело дошло до судебных разбирательств. Но уже весной текущего года власти заявили, что пришли к пониманию с перевозчиком и готовы заключить мировое соглашение.
Челябинск, Виктор Елисеев
