Сотрудницу Фонда пенсионного и социального страхования России задержали в Челябинске

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отделения фонда пенсионного и социального страхования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника отдела контроля установления мер социальной поддержки семьям с детьми отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в период с 1 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года челябинка, действуя согласованно с двумя лицами, выступила посредником при передаче 300 тысяч рублей чиновникам регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования. Взятка была платой за помощь в ускоренном рассмотрении заявлений на получение маткапитала, полученных от трех местных жительниц, и выделении им денег без очереди.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время у сотрудницы фонда прошли обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

